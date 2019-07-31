«Нафтогаз» обратился в Гаагский трибунал из-за убытков в 5,2 млрд долл. от захвата РФ активов в Крыму. Фото: 5 канал

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Возместить причиненные Россией убытки требует НАК «Нафтогаз Украины». Компания оценила свои убытки от незаконного захвата РФ активов в Крыму в 5,2 млрд долл. и обратилась в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге с просьбой обязать РФ возместить средства.

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Соответствующее исковое заявление «Нафтогаз» подал в конце июня. Решение о компенсации Трибунал сможет вынести не раньше конца 2020 года. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

Ранее Гаагский трибунал признал, что Россия, захватив активы «Нафтогаза» на оккупированном полуострове «Крым» нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций. Производство относительно незаконных действий РФ разделили на две стадии. Определение компенсации убытков должны рассмотреть во второй части.

Отметим, что энергетические активы «Нафтогаза» были самыми ценными в Крыму, поэтому и стали одной из основных мишеней оккупантов, после незаконного вторжения на полуостров в 2014 году.

Напомним, в споре украинского «Нафтогаза» с российским «Газпромом» суды Люксембурга и Нидерландов приняли сторону Киева и отклонили все апелляционные жалобы Москвы.