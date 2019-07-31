«Нафтогаз» звернувся до Гаазького трибуналу через збитки у 5,2 млрд дол. від захоплення РФ активів у Криму. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n124979-naftogaz-zvernuvsya-do-gaazkogo-trybunalu-cherez-zbytky-u-5-2-mlrd-dol-vid-zahoplennya-rf.html

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Відшкодувати завдані Росією збитки вимагає НАК «Нафтогаз України». Компанія оцінила свої збитки від незаконного захоплення РФ активів у Криму у 5,2 млрд дол. і звернулася до Трибуналу при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі з проханням зобов’язати РФ відшкодувати кошти.

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Відповідну позовну заяву «Нафтогаз» подав наприкінці червня. Рішення щодо компенсації Трибунал зможе винести не раніше кінця 2020 року. Про це повідомляється у прес-службі компанії.

Раніше Гаазький трибунал визнав, що Росія захопивши активи «Нафтогазу» на окупованому півострові «Крим» порушила низку положень Угоди про захист інвестицій. Провадження щодо незаконних дій РФ розділили на дві стадії. Визначення компенсації збитків мають розглянути у другій частині.

Зазначимо, що енергетичні активи «Нафтогазу» були найціннішими у Криму, тому й стали однією з основних мішеней окупантів, після незаконного вторгнення на півострів у 2014 році.

Нагадаємо, у спорі українського «Нафтогазу» з російським «Газпромом» суди Люксембургу та Нідерландів прийняли сторону Києва та відхилили усі апеляційні скарги Москви.