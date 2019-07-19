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Ракурс
Суди Нідерландів та Люксембургу ухвалили рішення проти «Газпрому». Фото: Андрій Дубчак

«Нафтогаз»: Суди Нідерландів та Люксембургу ухвалили рішення проти російського «Газпрому»

19 лип 2019, 15:24
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Нідерланди та Люксембург відхилили апеляційні скарги компанії «Газпром» із Росії в суперечці з українським «Нафтогазом».

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Представники Феміди підтвердили можливість примусового стягнення майна з російської газової компанії. Апеляційний суд Амстердама 8 липня відхилив скаргу «Газпрому» щодо юрисдикції суду, тим самим підтвердивши свої повноваження у справі про визнання та примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Нідерландів. Про це 16 липня повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз».

Того ж дня Окружний суд Люксембургу теж ухвалив рішення на користь української компанії. По всій території дозволили арештовувати майно російської газової компанії у межах виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Раніше повідомлялося, що в Нідерландах суд повинен був розглянути справу «Нафтогазу» проти «Газпрому». «Нафтогаз» хотів домогтися виконання рішення суду, оскільки Стокгольмський арбітраж прийняв рішення про стягнення 2,7 млрд дол. з російської компанії на користь української.

Так, у лютому 2018 року року Стокгольмський арбітражний суд прийняв сторону України у справі «Нафтогаз» проти «Газпрому». Згідно з його рішенням, російська компанія виплатити компенсацію за недопоставлений обсяг транзитного газу, крім того за кожен день несплати заборгованості нараховується пеня понад 0,5 млн дол.

Джерело: Ракурс


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«Нафтогаз»: Суди Нідерландів та Люксембургу ухвалили рішення проти російського «Газпрому»

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