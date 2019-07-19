Суды Нидерландов и Люксембурга приняли решения против «Газпрома». Фото: Андрей Дубчак

https://racurs.ua/n124489-naftogaz-sudy-niderlandov-i-luksemburga-prinyali-reshenie-protiv-rossiyskogo-gazproma.html

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Нидерланды и Люксембург отклонили апелляционные жалобы компании «Газпром» из России в споре с украинским «Нафтогазом».

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Представители Фемиды подтвердили возможность принудительного взыскания имущества с российской газовой компании. Апелляционный суд Амстердама 8 июля отклонил жалобу «Газпрома» относительно юрисдикции суда, тем самым подтвердив свои полномочия в деле о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз».

В тот же день Окружной суд Люксембурга тоже принял решение в пользу украинской компании. По всей территории разрешили арестовывать имущество российской газовой компании в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах суд должен был рассмотреть дело «Нафтогаза» против «Газпрома». «Нафтогаз» хотел добиться выполнения решения суда, поскольку Стокгольмский арбитраж принял решение о взыскании 2,7 млрд долл. из российской компании в пользу украинской.

Так, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд принял сторону Украины по делу «Нафтогаз» против «Газпрома». Согласно его решению, российская компания должна выплатить компенсацию за недопоставленный объем транзитного газа, кроме того за каждый день неоплаты задолженности начисляется пеня свыше 0,5 млн долл.