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Татьяна Москалькова, фото: kremlin.ru

Российский омбудсмен отвергла возможность обмена Вышинского

19 июл 2019, 15:18
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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отвергла возможность обмена обвиняемого в государственной измене бывшего главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на кого-то из удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

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По мнению Москальковой, Вышинского должны отпустить без дополнительных условий. Об этом она сегодня заявила журналистам, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Москалькова отметила, что сам Вышинский против обмена, а его защита убежден в том, что причин держать под стражей экс-главреда нет.

Обмен не входит в мою компетенцию, — отметила омбудсмен.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на удерживаемого в России в колонии «Белый медведь» в Заполярном российском городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Зеленский отметил, что освобождение Сенцова и Вышинского должно происходить одновременно.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков вчера заявил, что освобождение Вышинского могло бы стать первым шагом на пути к «нормализации» отношений между Украиной и Россией.


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