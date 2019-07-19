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Тетяна Москалькова, фото: kremlin.ru

Російський омбудсмен відкинула можливість обміну Вишинського

19 лип 2019, 15:18
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Російський омбудсмен Тетяна Москалькова відкинула можливість обміну обвинувачуваного у державній зраді колишнього головного редактора РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського на когось із утримуваних Росією українських політв’язнів.

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На думку Москалькової, Вишинського мають відпустити без додаткових умов. Про це вона сьогодні заявила журналістам, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Москалькова наголосила, що сам Вишинський проти обміну, а його захист переконаний в тому, що причин тримати під вартою екс-головреда немає.

Обмін не входить у мою компетенцію, — зазначила омбудсмен.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий обміняти Вишинського на утримуваного в Росії в колонії «Білий ведмідь» у заполярному російському місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ) українського кінорежисера Олега Сенцова. Зеленський наголосив, що звільнення Сенцова та Вишинського має відбуватися одночасно.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков вчора заявив, що звільнення Вишинського могло б стати першим кроком на шляху до «нормалізації» відносин між Україною та Росією.


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