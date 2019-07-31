Продовольчих карток можуть позбавити 3 млн американців, фото: Fox News

https://racurs.ua/ua/n124978-bilyy-dim-maie-namir-pozbavyty-3-mln-falshyvyh-nezamojnyh-prodovolchyh-kartok.html

Ракурс

Адміністрація президента США Дональда Трампа у вівторок представила план боротьби з «фальшивими незаможними», які використовують лазівки в законодавстві для отримання продовольчих карток (фудстемпів), що дозволяють економити на купівлі продуктів харчування.

Loading...

Якщо цей план буде реалізований, понад 3,1 млн американців втратять фудстемпи, повідомляє видання «Голос Америки» з посиланням на заяву міністра сільського господарства Сонні Пердью.

Ініціатива Білого Дому передбачає скасування опції, згідно з якою малозабезпечені сім’ї, схвалені програмами продовольчої допомоги на рівні штатів, автоматично ставали учасниками федеральної програми видачі продовольчих карток. Для цього не потрібно було здійснювати додаткові перевірки про дохід або майно потенційних учасників програми.

У Білому домі вважають, що відмова від такої практики дозволить зберегти мільярди доларів бюджетних грошей. Учасники програми, яких позбавлять пільг, зможуть подати нові заяви. Але ці заяви будуть задоволені тільки в разі, якщо ці люди дійсно мають право на отримання пільг.

Цю ініціативу сьогодні опублікують у Федеральному реєстрі. Після цього в представників громадськості буде 60 днів для внесення своїх пропозицій до відповідного законопроекту.

Нагадаємо, влітку 2018 року в Білому домі заявили, що Трамп хоче, щоб США перестали сприймати як «світову свинку-скарбничку». Ці слова Трампа стосувалися оборонного бюджету США і вкладу інших членів НАТО в оборону.