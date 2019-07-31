Українського журналіста Сущенка можуть обміняти на Вишинського. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n124977-ukrayinskogo-jurnalista-suschenka-mojut-obminyaty-na-vyshynskogo-video.html

Ракурс

Журналіста Романа Сущенка можуть обміняти на редактора «РІА Новини України» Кирила Вишинського, якого звинувачують у державній зраді.

Loading...

Напередодні парламентських виборів проводилися переговори про обмін Сущенка на Вишинського, так як Олега Сенцова Москва віддавати не налаштована. Про це заявив захисник Сущенка Марк Фейгін у ефірі телеканалу «Прямий».

За словами Фейгіна, після виборів процес призупинився, однак він вважає, що Україна має проявити ініціативу для спокійного врегулювання цього питання.

Адвокат заявив, що наразі складно провести обмін у форматі «всіх на всіх», а от почати з повернення одного політичного в’язня до України по силам Києву.

Зазначимо, що українського журналіста 4 червня 2018 року незаконно засудили у Росії до позбавлення волі строком на 12 років. Його звинуватили та визнали «винним» у шпіонажі на користь України. Минулої осені його етапували до колонії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган заявляла, що Вишинського можна обміняти на всіх українських військовополонених моряків.