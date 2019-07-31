Украинского журналиста Сущенко могут обменять на Вышинского. Фото: 112 Україна

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Ракурс

Журналиста Романа Сущенко могут обменять на редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене.

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Накануне парламентских выборов проводились переговоры об обмене Сущенко на Вышинского, так как Олега Сенцова Москва отдавать не настроена. Об этом заявил защитник Сущенко Марк Фейгин в эфире телеканала «Прямой».

По словам Фейгина, после выборов процесс приостановился, однако он считает, что Украина должна проявить инициативу для спокойного урегулирования этого вопроса.

Адвокат заявил, что пока сложно провести обмен в формате «всех на всех», а вот начать с возвращения одного политического заключенного в Украину в силах Киева.

Отметим, что украинского журналиста 4 июня 2018 года незаконно приговорил в России к лишению свободы сроком на 12 лет. Его обвинили и признали «виновным» в шпионаже в пользу Украины. Прошлой осенью его этапировали в колонию.

Как ранее сообщал «Ракурс», пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявляла, что Вышинского можно обменять на всех украинских военнопленных моряков.