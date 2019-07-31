В Херсоне в годовщину нападения на Гандзюк на горсовете появилась памятная надпись. Фото: Маси Найем

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Ракурс

В Херсоне в годовщину нападения на местную активистку Екатерину Гандзюк на стене городского совета, в котором она работала, появилась надпись: «Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны».

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Соответствующие фотографии сегодня утром активисты обнародовали в Facebook на странице общественной инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Сегодня ровно год со дня нападения на Катю Гандзюк. В этот день подонки, уверенные в своей безнаказанности, вылили на нее литр концентрированной серной кислоты, а затем поехали на базу делить деньги от заказчиков, — говорится в сообщении.

Завтра, 1 августа, активисты планируют провести масштабную акцию в Киеве под стенами Службы безопасности Украины.

Напомним, что на днях на странице «Кто заказал Катю Гандзюк?» обнародовали информацию о том, что Игорь Павловский, фигурант дела об убийстве активистки из Херсона, которого весной суд отпустил под домашний арест, был на футбольном матче в Одессе.

В ответ на это в Генеральной прокуратуре отметили, что Павловский, посетивший 28 июля футбольный матч в Одессе, не нарушал условий меры пресечения, поскольку срок домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения по состоянию его здоровья.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина — подозреваемых в организации нападения на Гандзюк, произошедшего в конце июля прошлого года и приведшего к ее смерти.