Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Херсоне в годовщину нападения на Гандзюк на горсовете появилась памятная надпись. Фото: Маси Найем

В Херсоне в годовщину нападения на Гандзюк на горсовете появилась памятная надпись (ФОТО)

31 июл 2019, 11:33
999

В Херсоне в годовщину нападения на местную активистку Екатерину Гандзюк на стене городского совета, в котором она работала, появилась надпись: «Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны».

Loading...

Соответствующие фотографии сегодня утром активисты обнародовали в Facebook на странице общественной инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?».

В Херсоне в годовщину нападения на Гандзюк на горсовете появилась памятная надпись. Фото: ГИ «Кто заказал Катю Гандзюк?»

Сегодня ровно год со дня нападения на Катю Гандзюк. В этот день подонки, уверенные в своей безнаказанности, вылили на нее литр концентрированной серной кислоты, а затем поехали на базу делить деньги от заказчиков, — говорится в сообщении.

Завтра, 1 августа, активисты планируют провести масштабную акцию в Киеве под стенами Службы безопасности Украины.

Напомним, что на днях на странице «Кто заказал Катю Гандзюк?» обнародовали информацию о том, что Игорь Павловский, фигурант дела об убийстве активистки из Херсона, которого весной суд отпустил под домашний арест, был на футбольном матче в Одессе.

В ответ на это в Генеральной прокуратуре отметили, что Павловский, посетивший 28 июля футбольный матч в Одессе, не нарушал условий меры пресечения, поскольку срок домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения по состоянию его здоровья.

В Херсоне в годовщину нападения на Гандзюк на горсовете появилась памятная надпись. Фото: Маси Найем

Ранее «Ракурс» сообщал, что Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина — подозреваемых в организации нападения на Гандзюк, произошедшего в конце июля прошлого года и приведшего к ее смерти.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский в Черкассах сообщил, когда должны исчезнуть прокуроры-взяточники (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос замены местных прокуроров, к работе которых есть претензии у представителей общественности, будет заниматься назначенный новой Верховной Радой генеральный прокурор

Новости Украины
18:25

Реконструкцию нападения на Гандзюк показали журналисты (ВИДЕО)

На основе следственных экспериментов, свидетельств исполнителей и организаторов нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, журналисты создали реконструкцию этого преступления

Новости Украины
15:30
Новости партнеров
Загрузка...