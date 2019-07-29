Убийство Гандзюк: Павловский нарушил домашний арест и развлекался на стадионе. Фото: "Укринформ"

https://racurs.ua/n124903-ubiystvo-gandzuk-pavlovskiy-narushil-domashniy-arest-i-razvlekalsya-na-stadione-foto.html

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Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорь Павловский, которого весной суд отпустил под домашний арест, вчера был на футбольном матче в Одессе.

Павловский является официальным подозреваемым по делу Гандзюк, из-за чего должен находиться под домашним арестом. Но несмотря на это он был вчера в Одессе и смотрел игру футбольных клубов «Динамо» и «Шахтер». Об этом сообщается в Facebook на странице общественной инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?».

В качестве свидетельства нарушения Павловским режима домашнего ареста активисты обнародовали фотографию Сергея Герасимюка, который баллотировался кандидатом в народные депутаты по 182 округу Херсонской области, с матча в Одессе. Среди присутствующих на фото есть и Павловский.

Активисты напомнили, что зимой Павловский сидел в следственном изоляторе, но «из-за ужасного состояния здоровья» его выпустили под домашний арест при условии ношения электронного браслета.

Игорю было очень плохо в СИЗО — он не стоял на ногах, постоянно падал и просто умирал. Так нам врали в СБУ. Так нам врали в ГПУ. Так нам врали адвокаты Павловского. Ибо «предсмертное состояние здоровья» вы видите на фото. У Игоря на самом деле все хорошо, — говорится в посте.

Как известно, на Гандзюк напали 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Она умерла через месяц после госпитализации.

Напомним, что 7 мая 2019 года Генеральная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве против пяти человек, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.