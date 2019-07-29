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Убивство Гандзюк: Павловський порушив домашній арешт і розважався на стадіоні. Фото: "Укрінформ"

Убивство Гандзюк: Павловський порушив домашній арешт і розважався на стадіоні (ФОТО)

29 лип 2019, 16:54
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Фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігор Павловський, якого навесні суд відпустив під домашній арешт, вчора був на футбольному матчі в Одесі.

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Павловський є офіційним підозрюваним у справі Гандзюк, через що має перебувати під домашнім арештом. Та попри це він перебував учора в Одесі й дивився гру футбольних клубів «Динамо» та «Шахтар». Про це йдеться у Facebook на сторінці громадської ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Як свідчення порушення Павловським режиму домашнього арешту активісти оприлюднили світлину Сергія Герасимюка, який балотувався кандидатом у народні депутати по 182 округу в Херсонській області, з матчу в Одесі. Серед присутніх на фото є й Павловський.

Убивство Гандзюк: Павловський порушив домашній арешт і розважався на стадіоні. Скріншот сторінки ГІ «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook

Активісти нагадали, що взимку Павловський сидів у слідчому ізоляторі, але «через жахливий стан здоров’я» його випустили під домашній арешт за умови носіння електронного браслету.

Ігорю було дуже погано в СІЗО — він не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав. Так нам брехали в СБУ. Так нам брехали в ГПУ. Так нам брехали адвокати Павловського. Бо «передсмертний стан здоров’я» ви бачите на фото. В Ігоря насправді все добре, — йдеться в пості.

Як відомо, на Гандзюк напали 31 липня 2018 року неподалік від її будинку. Херсонську активістку облили кислотою. Вона померла через місяць після госпіталізації.

Нагадаємо, що 7 травня 2019 року Генеральна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо п’ятьох осіб, обвинувачених у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть громадської активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

Джерело: Ракурс


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Убивство Гандзюк: Павловський порушив домашній арешт і розважався на стадіоні (ФОТО)

Фігурант справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський порушив режим домашнього арешту і приїхав до Одеси на футбольний матч між «Динамо» та «Шахтарем»

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