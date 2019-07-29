Новий уряд повинен бути компактним: Данилюк виступив за об'єднання міністерств. Фото: "Телеканал 24"

https://racurs.ua/ua/n124902-novyy-uryad-povynen-buty-kompaktnym-danyluk-vystupyv-za-obiednannya-ministerstv.html

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Олександр Данилюк, секретар Ради нацбезпеки і оборони України та екс-міністр фінансів, поділився своїм баченням уряду і розповів про прем'єрські амбіції.

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За даними журналіста американського видання Atlantic Council, Данилюк є одним з п’яти претендентів на посаду прем'єр-міністра України. Сам секретар РНБО вважає, що поява його прізвища в даному списку свідчить лише про наявність у нього достатнього досвіду. В даний момент ключове завдання Данилюка — перебудувати роботу РНБО. Проте, він поділився своєю думкою про те, яким має бути український уряд. Про це він розповів в інтерв’ю «24 каналу».

На думку Данилюка, у першу чергу Кабінет міністрів повинен бути компактним. Він вважає, що кількість міністрів має бути невеликою, максимум 12−13 осіб, так як навіть один або два слабких міністра можуть потягнути уряд вниз. Для цього він пропонує зменшити кількість міністерств, об'єднуючи їх у блоки, між главами яких буде єдина політика. Наприклад, можна об'єднати Міністерство економіки і Міністерство фінансів, а також Міністерство соціальної політики і Міністерство охорони здоров’я.

Крім того, він вважає за необхідне максимально делегувати повноваження міністрам, щоб у кожного з них була персональна відповідальність за сферу своєї діяльності.

Нагадаємо, що у своєму інтерв’ю Данилюк також торкнувся теми реформи Служби безпеки України. За словами секретаря РНБО, СБУ повинна стати могутнішою у сфері контррозвідки, а також ліквідувати додаткові функції, які їй не властиві.