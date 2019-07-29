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Ракурс
Собака Джессі. Фото: Микола Полозов у «Фейсбук»

Собаку моряків із буксира «Яни Капу» повернули Україні (ФОТО)

29 лип 2019, 16:51
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Собаку українських моряків Джессі, яка перебувала на буксирі «Яни Капу», під час атаки прикордонників ФСБ РФ в Керченській протоці в листопаді 2018 року, віддали родині українського моряка Сергія Чуліби.

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Повернення чотирилапого друга додому тривало близько чотирьох місяців. Один із моряків, Володимир Терещенко, написав заяву на ім’я слідчого, в якому він просив віддати його собаку Джессі своєму адвокату Анастасії Саморуковій. Захисник прибула до Керчі та забрала тварину. Про це Саморукова написала на власній сторінці у Facebook.

Адвокат Микола Полозов у «Фейсбук» зазначив, що Джессі знаходилася на території прикордонної служби ФСБ в Криму вісім місяців.

На буксирі «Яни Капу» крім захоплених людей ще була собака Джессі. На момент захоплення кораблів і арешту моряків, Джессі була тримісячним цуценям. Її виявили через деякий час співробітники прикордонної служби і залишили у себе, — написав він.

Полозов додав, що наразі Джессі почуває себе чудово. Тварині зробили всі необхідні процедури і щеплення, оформили потрібні документи.

Собака Джессі. Фото: Микола Полозов у «Фейсбук»

Собака Джессі. Фото: Микола Полозов у «Фейсбук»

Собака Джессі. Фото: Микола Полозов у «Фейсбук»

Нагадаємо, 24 липня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про досягнуті домовленості про повернення Україні захоплених на Азові Російською Федерацією військовополонених моряків українських Військово-морських сил ЗСУ. Омбудсмен відзначила, що наразі документи перебувають на розгляді керівника Слідчого управління ФСБ.

Джерело: Ракурс


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