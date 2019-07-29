Собака Джесси. Фото: Николай Полозов в «Фейсбук»

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Ракурс

Собаку украинских моряков Джесси, которая находилась на буксире «Яны Капу», во время атаки пограничников ФСБ РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года, отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы.

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Возвращение четверолапого друга домой длилось около четырех месяцев. Один из моряков, Владимир Терещенко, написал заявление на имя следователя, в котором он просил отдать его собаку Джесси своему адвокату Анастасии Саморуковой. Защитник прибыла в Керчь и забрала животное. Об этом Саморукова написала на собственной странице в Facebook.

Адвокат Николай Полозов в «Фейсбук» отметил, что Джесси находилась на территории пограничной службы ФСБ в Крыму восемь месяцев.

На буксире «Яны Капу» кроме захваченных людей еще была собака Джесси. На момент захвата кораблей и ареста моряков, Джесси была трехмесячным щенком. Ее обнаружили через некоторое время сотрудники пограничной службы и оставили у себя, — написал он.

Полозов добавил, что сейчас Джесси чувствует себя прекрасно. Животному сделали все необходимые процедуры и прививки, оформили нужные документы.

Напомним, 24 июля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутых договоренностях о возвращение Украине захваченных на Азове Российской Федерацией военнопленных моряков украинских Военно-морских сил ВСУ. Омбудсмен отметила, что сейчас документы находятся на рассмотрении руководителя следственного управления ФСБ.