Новое правительство должно быть компактным: Данилюк выступил за объединение министерств. Фото: "Телеканал 24"

https://racurs.ua/n124902-novoe-pravitelstvo-doljno-byt-kompaktnym-daniluk.html

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Александр Данилюк, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и экс-министр финансов, поделился своим видением правительства и рассказал о премьерских амбициях.

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По данным журналиста американского издания Atlantic Council, Данилюк является одним из пяти претендентов на должность премьер-министра Украины. Сам секретарь СНБО считает, что появление его фамилии в данном списке свидетельствует лишь о наличии у него достаточного опыта. В данный момент ключевая задача Данилюка — перестроить работу СНБО. Тем не менее, он поделился своим мнением о том, каким должно быть украинское правительство. Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

По мнению Данилюка, в первую очередь Кабинет министров должен быть компактным. Он считает, что количество министров должно быть небольшим, максимум 12−13 человек, так как даже один или два слабых министра могут потянуть правительство вниз. Для этого он предлагает уменьшить количество министерств, объединяя их в блоки, между главами которых будет единая политика. К примеру, можно объединить Министерство экономики и Министерство финансов, а также Министерство социальной политики и Министерство здравоохранения.

Кроме того, он считает необходимым максимально делегировать полномочия министрам, чтобы у каждого из них была персональная ответственность за сферу своей деятельности.

Напомним, что в своем интервью Данилюк также затронул тему реформы Службы безопасности Украины. По словам секретаря СНБО, СБУ должна стать мощнее в сфере контрразведки, а также ликвидировать дополнительные функции, которые ей не присущи.