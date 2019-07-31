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Производства в отношении Порошенко прокомментировал его адвокат. Фото: Українська правда

Производства в отношении Порошенко прокомментировал его адвокат

31 июл 2019, 11:02
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Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал заявление директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы о 11 уголовных производствах, в которых якобы фигурирует Порошенко.

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По словам Голованя, политик действительно фигурирует в уголовных производствах, однако лишь в качестве свидетеля, а производств, настаивает защитник, только 2, а не 11. Об этом он заявил в своем блоге на «Украинской правде».

В своем заявлении Головань раскритиковал Трубу и заявил, что тот может сказать что угодно, вместо того, чтобы навести порядок в ГБР. Головань отметил, что адвокатам не дают информацию о производствах, ссылаясь на то, что они не имеют статуса защитников. Головань отметил, что соответствующего статуса они не имеют, так как Порошенко только свидетель, а не подозреваемый.

Отметим, что ранее Порошенко в своем интервью «Украинской правде» заявил, что не существует ни одного уголовного производства, в котором он фигурировал бы в качестве подозреваемого.

Как ранее сообщал «Ракурс», директор ГБР в ответ Порошенко заявил, что политик отрицает действительность и знает об 11 производств, которые открыты против него.


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