Sukhoi Superjet 100, фото: Marina Lystseva

https://racurs.ua/n124974-problemnyy-rossiyskiy-samolet-superjet-100-vnov-privel-k-aviaincidentu.html

Ракурс

Проблемный российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 снова совершил экстренную посадку из-за неисправности.

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Сегодня ночью Superjet 100, следовавший авиарейсом Краснодар — Тюмень, незапланированно сел в международном аэропорту города Самара «Курумоч». Причиной авиаинцидента стала неисправность (вибрация) двигателя, сообщает агентство ТАСС.

Инцидент произошел примерно в 3.00 по местному времени (примерно в 1.00 по киевскому времени).

Отмечается, что на борту самолета находились 97 пассажиров, экстренное приземление прошло успешно.

Российский региональный самолет Sukhoi Superjet 100, созданный компанией «Гражданские самолеты Сухого», первый полет совершил в 2008 году, серийная эксплуатация — с 2011 года. С того времени самолеты этой модели попали в ряд громких инцидентов, в том числе и с многочисленными человеческими жертвами.

Так, во время демонстрационного полета по странам Азии, организованного компанией «Гражданские самолеты Сухого», Sukhoi Superjet 100 9 мая 2012 года столкнулся с индонезийским вулканом Салак. Из более 40 человек, находившихся на борту, никто не выжил.

Кроме того, самолеты этой модели характеризуются многочисленными неисправностями и проблемами с обслуживанием. В результате единственный европейский партнер — ирландская авиакомпания CityJet — отказалась от их использования и вернула России.

Самым громким инцидентом с Sukhoi Superjet 100 стала аварийная посадка самолета этой модели в московском аэропорту «Шереметьево» после удара молнии 5 мая этого года. Вследствие жесткого приземления в задней части самолета вспыхнул пожар, который привел к гибели 41 человека, еще 10 человек получили ранения.