Штормовое предупреждение объявили в Украине 31 июля. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Синоптики предупреждают, что сегодня днем ​​в западных, центральных, южных и восточных областях Украины ожидаются грозы, а местами шквалы 15−20 м/с.

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На территории данных регионов объявлен І уровень опасности, желтый. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

Также отмечается, что в южных, восточных и большинстве районов центральных областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве сегодня синоптики прогнозируют ветер северо-западный, его скорость составит 5−10 м/с. Дневная температура воздуха ожидается в пределах 23−25 тепла​​°.

Напомним, что по прогнозам, погода в Украине 31 июля должна быть дождливой, но без грозы. Кроме того, синоптики обещали, что шквалов ветра не будет.