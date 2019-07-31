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Штормовое предупреждение объявили в Украине 31 июля. Фото: 112 Украина
Штормовое предупреждение объявили в Украине 31 июля (КАРТА)https://racurs.ua/n124973-shtormovoe-preduprejdenie-obyavili-v-ukraine-31-iulya-karta.htmlРакурс
Синоптики предупреждают, что сегодня днем в западных, центральных, южных и восточных областях Украины ожидаются грозы, а местами шквалы 15−20 м/с.
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На территории данных регионов объявлен І уровень опасности, желтый. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.
Также отмечается, что в южных, восточных и большинстве районов центральных областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киеве сегодня синоптики прогнозируют ветер северо-западный, его скорость составит 5−10 м/с. Дневная температура воздуха ожидается в пределах 23−25 тепла°.
Напомним, что по прогнозам, погода в Украине 31 июля должна быть дождливой, но без грозы. Кроме того, синоптики обещали, что шквалов ветра не будет.
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