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Штормове попередження оголосили в Україні 31 липня. Фото: 112 Україна

Штормове попередження оголосили в Україні 31 липня (КАРТА)

31 лип 2019, 10:44
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Синоптики попереджають, що сьогодні вдень у західних, центральних, південних та східних областях України очікуються грози, а подекуди шквали 15−20 м/с.

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На території даних регіонів оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляється на офіційному сайті Укргідрометцентру.

Штормове попередження оголосили в Україні 31 липня. Фото: Укргідрометцентр

Також зазначається, що у південних, східних та більшості районів центральних областей України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні 31 липня. Фото: Укргідрометцентр

У Києві сьогодні синоптики прогнозують вітер північно-західний, його швидкість становитиме 5−10 м/с. Денна температура повітря очікується в межах 23−25° тепла.

Нагадаємо, що за прогнозами погода в Україні 31 липня мала бути дощовою, але без грози. Крім того, синоптики обіцяли, що шквалів вітру не буде.

Джерело: Ракурс


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