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ООН: Понад 12 тис. дітей постраждали або загинули через збройні конфлікти у 2018 році. Фото: Informburo

ООН: Понад 12 тис. дітей постраждали або загинули через збройні конфлікти у 2018 році

31 лип 2019, 10:27
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В ООН заявили про новий антирекорд кількості постраждалих та вбитих під час збройних конфліктів дітей. Їх нарахували понад 12 тис. осіб, що є найгіршим показником за всю історію спостережень.

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Найбільше дітей постраждало в Афганістані, Палестині, Сирії та Ємені, йдеться в доповіді ООН про становище дітей в умовах збройних конфліктів.

Спостерігачі організації зафіксували близько 24 тис. важких порушень проти дітей. Їх викрадали, використовували у якості солдатів, на них нападали та скоювали сексуальне насильство.

Зазначимо, щонайменше 933 дитини обох статей зазнали сексуального насильства, однак в ООН наголошують, що цифра є заниженою і скоріш за все не відповідає дійсності. Причиною є відсутність доступу до всіх жертв сексуального насилля.

В ООН заявили про позбавлення дітей доступу до освіти. Замість цього малечу відправляють до військових шкіл. В ООН стурбовані тим фактом, що значно збільшилася кількість порушень з боку урядових сил та урядів, в той час як кількість порушень з боку неурядових збройних сил залишилася незмінною.

Нагадаємо, за даними ООН, у Північній Кореї сотні тисяч дітей перебувають під загрозою голоду.


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