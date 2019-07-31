Мешканця Запоріжжя завербували під час відвідування ним Криму, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/ua/n124971-zaverbovanogo-fsb-kolyshnogo-pracivnyka-mvs-iz-zaporijjya-vykryla-sbu-foto.html

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Мешканець Запоріжжя, колишній працівник МВС України, за завданням російських кураторів через особисті зв’язки збирав розвідінформацію про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в регіоні.

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Зібрану інформацію представникам спецслужб країни-агресора він передавав під час перетинання адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, куди навідувався нібито задля вирішення сімейних питань. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності колишнього працівника МВС. Під час обшуку в його помешканні були виявлені речові докази, котрі підтверджують здійснення ним протиправної діяльності.

Тривають слідчі дії.

Зазначається, що мешканця Запоріжжя завербували представники російської ФСБ під час відвідування ним окупованого Криму.

В СБУ наголошують, що громадяни України звільняються від кримінальної відповідальності, якщо вони добровільно повідомили українським правоохоронним органам про свої контакти з іноземними спецслужбами та не виконували жодних дій на виконання їхніх завдань.

Нагадаємо, на початку липня СБУ повідомляла про викриття працівника «Укроборонпрому», мешканця Запоріжжя, в роботі на російську військову розвідку.