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ДТП у Києві: зіткнулися три легковики й автобус, є постраждалі. Фото: "Информатор"

ДТП у Києві: зіштовхнулися три легковики й автобус, є постраждалі (ВІДЕО)

31 лип 2019, 10:00
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У Києві, на вулиці Дніпроводській в Оболонському районі, через масштабну дорожньо-транспортну пригоду постраждали двоє дітей.

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Під час ДТП, що сталася вчора ввечері близько 22.10, зіткнулися три легкові автомобілі Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta, а також автобус. Про це з місця події повідомив «Інформатор».

За попередніми даними, біля в’їзду до Вишгорода зіткнулися Hyundai Accent і Hyundai Elantra. Зіткнення було незначним, тому обидва водії викликали екіпаж патрульної поліції й чекали на нього, виставивши дорожній знак аварійної зупинки.

Потім, хвилин за 10−15, в них врізався автомобіль Volkswagen, що рухався на повній швидкості. А перед цим він ще й зачепив автобус. Через значний удар автомобілі розкидало по проїжджій частині дороги.

В одному з автомобілів, Hyundai Accent, перебувала жінка разом із двома малолітніми дітьми. Після ДТП їх доправили в лікарню. З’ясувалося, що хлопчик і дівчинка отримали незначні травми.

Попередньо встановлено, що всі водії були тверезими. На місці ДТП працювали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Вони з’ясовували подробиці та механізм зіткнення усіх учасників ДТП.

Нагадаємо, що недавно у Голосіївському районі столиці на площі Деміївській водій «Шевроле» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся зі «Шкодою». Загинули усі пасажири та водій «Шевроле». Водій «Шкоди» та пасажир госпіталізовані до лікарні.

Джерело: Ракурс


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