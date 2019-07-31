ДТП у Києві: зіткнулися три легковики й автобус, є постраждалі. Фото: "Информатор"

https://racurs.ua/ua/n124970-dtp-u-kyievi-zitknulysya-try-legkovyka-y-avtobus-ie-postrajdali-video.html

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У Києві, на вулиці Дніпроводській в Оболонському районі, через масштабну дорожньо-транспортну пригоду постраждали двоє дітей.

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Під час ДТП, що сталася вчора ввечері близько 22.10, зіткнулися три легкові автомобілі Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta, а також автобус. Про це з місця події повідомив «Інформатор».

За попередніми даними, біля в’їзду до Вишгорода зіткнулися Hyundai Accent і Hyundai Elantra. Зіткнення було незначним, тому обидва водії викликали екіпаж патрульної поліції й чекали на нього, виставивши дорожній знак аварійної зупинки.

Потім, хвилин за 10−15, в них врізався автомобіль Volkswagen, що рухався на повній швидкості. А перед цим він ще й зачепив автобус. Через значний удар автомобілі розкидало по проїжджій частині дороги.

В одному з автомобілів, Hyundai Accent, перебувала жінка разом із двома малолітніми дітьми. Після ДТП їх доправили в лікарню. З’ясувалося, що хлопчик і дівчинка отримали незначні травми.

Попередньо встановлено, що всі водії були тверезими. На місці ДТП працювали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Вони з’ясовували подробиці та механізм зіткнення усіх учасників ДТП.

Нагадаємо, що недавно у Голосіївському районі столиці на площі Деміївській водій «Шевроле» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся зі «Шкодою». Загинули усі пасажири та водій «Шевроле». Водій «Шкоди» та пасажир госпіталізовані до лікарні.