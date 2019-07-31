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ДТП в Киеве: столкнулись три легковушки и автобус, есть пострадавшие. Фото: "Информатор"

ДТП в Киеве: столкнулись три легковушки и автобус, есть пострадавшие (ВИДЕО)

31 июл 2019, 10:00
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В Киеве, на улице Днепроводской в ​​Оболонском районе, из-за масштабного дорожно-транспортного происшествия пострадало двое детей.

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Во время ДТП, произошедшего вчера вечером около 22.10, столкнулись три легковых автомобиля Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta, а также автобус. Об этом с места события сообщил «Информатор».

По предварительным данным, у въезда в Вышгород столкнулись Hyundai Accent и Hyundai Elantra. Столкновение было незначительным, поэтому оба водителя вызвали экипаж патрульной полиции и ждали его, выставив дорожный знак аварийной остановки.

Затем, минут через 10−15, в них врезался автомобиль Volkswagen, двигавшийся на полной скорости. А перед этим он еще и задел автобус. Из-за значительного удара автомобили разбросало по проезжей части дороги.

В одном из автомобилей, Hyundai Accent, находились женщина и двое малолетних детей. После ДТП их доставили в больницу. Выяснилось, что мальчик и девочка получили незначительные травмы.

Предварительно установлено, что все водители были трезвыми. На месте ДТП работали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Они выясняли подробности и механизм столкновения всех участников ДТП.

Напомним, что недавно в Голосеевском районе столицы на площади Демеевской водитель «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шкода». Погибли все пассажиры и водитель «Шевроле». Водитель «Шкоды» и пассажир госпитализированы в больницу.

Источник: Ракурс


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