КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности, фото: ILFOGLIETTONE.IT

https://racurs.ua/n124969-severnaya-koreya-zapustila-dve-ballisticheskie-rakety-utverjdaut-v-seule.html

Ракурс

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности.

Loading...

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Отмечается, что первая ракета была запущена сегодня в 5.06 утра по местному времени, вторая — в 5.27. Запуск происходил из района из района Кальми, расположенного неподалеку от северо-восточного порта Вонсан.

Ракеты пролетели расстояние примерно 250 км и достигли высоты примерно 30 км, прежде чем упасть в Японское (Восточное) море.

Сейчас Южная Корея и США собирают и анализируют данные об этих ракеты.

В прошлый четверг Северная Корея уже запускала две баллистические ракеты малой дальности из района Вонсан. Они пролетели около 600 км и упали в Японское море. Тогда в Сеуле заявили, что эти ракеты были очень похожими на российские ракеты «Искандер».

Позже Пхеньян заявил, что запуск нового вида тактического управляемого оружия был предупреждением Сеулу в связи с запланированными совместными военными учениями с США, которые должны начаться в следующий понедельник.

Сегодняшний запуск ракет также мог быть предупреждением в связи с этими учениями.

Министр обороны Южной Кореи Чжон Кенду отметил, что запущенные сегодня ракеты отличались от тех, которые КНДР запустила на прошлой неделе.

Напомним, КНДР возобновила запуски ракет после неудачного саммита с США, который состоялся в столице Вьетнама Ханое.