КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності, фото: ILFOGLIETTONE.IT

https://racurs.ua/ua/n124969-pivnichna-koreya-zapustyla-dvi-balistychni-rakety-stverdjuut-u-seuli.html

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Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності.

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Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS).

Зазначається, що перша ракета була запущена сьогодні о 5.06 ранку за місцевим часом, друга — о 5.27. Запуск відбувався з району з району Кальмі, розташованого неподалік північно-східного порту Вонсан.

Ракети пролетіли відстань приблизно 250 км і досягли висоти приблизно 30 км, перш ніж впасти в Японське (Східне) море.

Наразі Південна Корея та США збирають і аналізують дані про ці ракети.

Минулого четверга Північна Корея вже запускала дві балістичні ракети малої дальності з району Вонсан. Вони пролетіли близько 600 км і впали в Японське море. Тоді в Сеулі заявили, що ці ракети були дуже схожими на російські ракети «Іскандер».

Пізніше Пхеньян заявив, що запуск нового виду тактичної керованої зброї був попередженням Сеулу у зв’язку з запланованими спільними військовими навчаннями з США, які повинні початися наступного понеділка.

Сьогоднішній запуск ракет також міг бути попередженням у зв’язку з цими навчаннями.

Міністр оборони Південної Кореї Чжон Кенду зазначив, що запущені сьогодні ракети відрізнялися від тих, які КНДР запустила минулого тижня.

Нагадаємо, КНДР поновила запуски ракет після невдалого саміту з США, який відбувся у столиці В'єтнаму Ханої.