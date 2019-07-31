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Генконсульство РФ просить Україну прояснити ситуацію навколо російського танкера. Фото: Еспресо.TV

Генконсульство РФ просить Україну прояснити ситуацію навколо російського танкера

31 лип 2019, 09:10
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Міністерство закордонних справ України отримало ноту від Генерального консульства Російської Федерації в Одесі з проханням прояснити ситуацію з танкером Nika Spirit, який було упізнано як танкер Nеyma і затримано 25 липня в порту Ізмаїла.

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Офіційний Київ поки що не дав відповіді на ноту, інформує ТАСС із посиланням на посольство РФ в Україні.

Зазначається, що власник судна домагатиметься повернення в Росію танкера, арештованого в Україні.

Нагадаємо, що Приморський райсуд міста Одеса наклав арешт на російський танкер Nеyma і на документи, які були вилучені на судні під час проведення обшуку. Суд також перевірив правомірність і законність дій слідчих Служби безпеки України та військових прокурорів під час обшуку і затримання судна 25 липня. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Також Матіос зазначив, що згідно з нормами чинних міжнародних договорів, які були ратифіковані РФ та Україною, для проведення слідчих дій на морському (або річковому) транспорті дозвіл посла або консула іноземної держави не передбачений. Таким чином українські правоохоронці законно затримали судно.


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