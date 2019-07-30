На російський танкер NEYMA український суд наклав арешт. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/ua/n124950-na-rosiyskyy-tanker-neyma-ukrayinskyy-sud-naklav-aresht-dokument.html

Ракурс

Приморський райсуд міста Одеса наклав арешт на російський танкер NEYMA і на документи, які були вилучені на судні під час проведення обшуку.

Loading...

Суд також перевірив правомірність і законність дій слідчих Служби безпеки України (СБУ) і військових прокурорів під час обшуку і затримання судна 25 липня. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook.

Також Матіос зазначив, що згідно з нормами діючих міжнародних договорів, які були ратифіковані РФ та Україною, для проведення слідчих дій на морському (або річковому) транспорті дозвіл посла або консула іноземної держави не передбачений. Таким чином українські правоохоронці законно затримали судно.

Як відомо, танкер затримали в Ізмаїлі, куди він зайшов під назвою Nikaspirit, однак судно ідентифікували за номером. Тоді й стало відомо, що цей танкер брав участь у блокуванні українських військових кораблів в 2018 році у Керченській затоці.

Зазначимо, що російських моряків потім відпустили, а судно залишилось на українській території.

Як раніше повідомляв «Ракурс», стали відомі деталі затримання російського танкера.