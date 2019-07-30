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Ракурс
На российский танкер NEYMA украинский суд наложил арест. Фото: Телеканал 24

На российский танкер NEYMA украинский суд наложил арест (ДОКУМЕНТ)

30 июл 2019, 16:57
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Приморский райсуд города Одесса наложил арест на российский танкер NEYMA и на документы, которые были изъяты на судне во время проведения обыска.

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Суд также проверил правомерность и законность действий следователей Службы безопасности Украины (СБУ) и военных прокуроров при обыске и задержании судна 25 июля. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

На российский танкер NEYMA украинский суд наложил арест. Фото: Facebook

Также Матиос отметил, что согласно нормам действующих международных договоров, которые были ратифицированы РФ и Украиной, для проведения следственных действий на морском (или речном) транспорте разрешение посла или консула иностранного государства не предусмотрено. Таким образом украинские правоохранители законно задержали судно.

Как известно, танкер задержали в Измаиле, куда он зашел под названием Nika spirit, однако судно идентифицировали по номеру. Тогда и стало известно, что этот танкер принимал участие в блокировании украинских военных кораблей в 2018 году в Керченском заливе.

Отметим, что российских моряков потом отпустили, а судно осталось на украинской территории.

Как ранее сообщал «Ракурс», стали известны детали задержания российского танкера.

Источник: Ракурс


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