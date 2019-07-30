У справі Марківа міг бути ще один свідок, про якого знала СБУ. Фото: Glavnoe.ua

https://racurs.ua/ua/n124948-u-spravi-markiva-mig-buty-sche-odyn-svidok-pro-yakyy-znala-sbu.html

Ракурс

В Італії суд засудив українського нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі, який загинув під час обстрілу гори Карачун під Слов’янськом у 2014 році. Вирок українському бійцю був винесений на підставі свідчень лише одного свідка.

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Проте у цій справі міг бути ще щонайменше один свідок. Очевидець, який воював на боці терористів, під час обстрілу проїжджав на мотоциклі повз групу Рокеллі. На даний момент він живе на підконтрольній Україні території, але його так і не допитали. Про це виданню «theБабель» повідомило джерело в СБУ.

Справа Марківа розглядається Службою безпеки, починаючи з жовтня 2016 року. За даними джерела, із очевидцем, який перебував поруч із італійським журналістом під час його загибелі, СБУ спілкувалася в 2014 році. Тоді він розповідав, як відтягував тіло загиблого Рокеллі з-під обстрілу.

Більш того, про існування другого очевидця згадував і Рогелон — журналіст, який перебував поруч із Рокеллі і вижив. Саме він і став тим єдиним свідком, за свідченнями якого італійський суд виніс свій вирок.

Незважаючи на це, виданню так і не вдалося дізнатися, чи допитувала СБУ інших очевидців обстрілу, так як відомості досудового розслідування не підлягають розголошенню.

Нагадаємо, що бійці батальйону ім. генерала Кульчицького Національної гвардії України звернулися до громадськості з гаслом «Я теж Віталій Марків!» і закликали підтримати українця.