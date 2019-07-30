В деле Маркива мог быть еще один свидетель, о котором знала СБУ. Фото: Glavnoe.ua

https://racurs.ua/n124948-v-dele-markiva-mog-byt-esche-odin-svidetel-o-kotorom-znala-sbu.html

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В Италии суд приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли, который погиб во время обстрела горы Карачун под Славянском в 2014 году. Приговор украинскому бойцу был вынесен на основании показаний всего одного свидетеля.

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Тем не менее, в данном деле мог быть еще по меньшей мере один свидетель. Очевидец, который воевал на стороне террористов, во время обстрела проезжал на мотоцикле мимо группы Рокелли. В данный момент он живет на подконтрольной Украине территории, но его так и не допросили. Об этом изданию «theБабель» сообщил источник в СБУ.

Дело Маркива рассматривается Службой безопасности, начиная с октября 2016 года. По данным источника, с очевидцем, находящимся рядом с итальянским журналистом во время его гибели, в СБУ общались в 2014 году. Тогда он рассказывал, как оттаскивал тело погибшего Рокелли из-под обстрела.

Более того, о существовании второго очевидца упоминал и Рогелон — журналист, который находился рядом с Рокелли и выжил. Именно он и стал тем единственным свидетелем, на основании показаний которого итальянский суд вынес свой приговор.

Несмотря на это, изданию так и не удалось узнать, допрашивала ли СБУ других очевидцев обстрела, так как сведения досудебного расследования не подлежат разглашению.

Напомним, что бойцы батальона им. генерала Кульчицкого Национальной гвардии Украины обратились к общественности с лозунгом «Я тоже Виталий Маркив!» и призвали поддержать украинца.