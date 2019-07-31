Навчання обранців «Слуги народу» коштує від 10 до 20 млн грн. Фото: "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/ua/n124967-navchannya-obranciv-slugy-narodu-koshtuie-vid-10-do-20-mln-grn-omelyan.html

Ракурс

Бюджет тижневого навчального курсу для майбутніх народних депутатів, обраних на позачергових парламентських виборах від партії «Слуга народу», яке розпочалося 29 липня у Трускавці на Львівщині, може становити від 10 до 20 млн грн.

Loading...

Ймовірний обсяг коштів, витрачених на організацію цього навчання, обрахував міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Результати своїх обчислень він опублікував на власній сторінці у Facebook.

Омелян припустив, що приблизна кількість учасників тижневого тренінгу становить 230 осіб, бо приїхати могли не всі майбутні депутати монокоаліції. Входячи з цієї цифри, а також врахувавши найдешевшу вартість номера з триразовим харчуванням влітку у найдорожчому готелі «Ріксос», де проходить тренінг для майбутніх депутатів партії «Слуга народу», міністр порахував витрати.

Беремо найнижчу вартість одномісного номеру з триразовим харчуванням — 4 тис. грн. І ми знаємо, що дійство: тренінг, стратегічна сесія триває 7 днів. Отже, за найскромнішими підрахунками, лише проживання під час експрес-навчання коштувало 6 млн 440 тис. грн, — зазначив Омелян.

Він також повідомив, що Київська школа економіки, викладачі якої проводять тренінг, організувала цей навчальний захід за контрактом, а не на волонтерських засадах. Зауважив, що кава-брейки забезпечують теж організатори.

Наразі невідомо, за чий кошт відбувалося транспортування учасників. Зазвичай, це беруть на себе організатори. Як і оплату за виступ лекторів, їх проживання і харчування. Загалом, бюджет цього заходу може коливатися від 10 до 20 млн грн, — підсумував Омелян.

Раніше «Ракурс» повідомляв, як депутати «Слуги народу» у Трускавці обирають комітети в Раді.