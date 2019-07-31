Обучение избранников «Слуги народа» стоит от 10 до 20 млн грн. Фото: "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/n124967-obuchenie-izbrannikov-slugi-naroda-stoit-ot-10-do-20-mln-grn-omelyan.html

Ракурс

Бюджет недельного учебного курса для будущих народных депутатов, избранных на внеочередных парламентских выборах от партии «Слуга народа», который начался 29 июля в Трускавце на Львовщине, может составлять от 10 до 20 млн грн.

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Вероятный объем средств, потраченных на организацию этого обучения, подсчитал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Результаты своих подсчетов он опубликовал на собственной странице в Facebook.

Омелян предположил, что приблизительное количество участников недельного тренинга составляет 230 чел., так как приехать могли не все будущие депутаты монокоалиции. Исходя из этой цифры, а также учитывая минимальную стоимость номера с трехразовым питанием летом в дорогом отеле «Риксос», где проходит тренинг для будущих депутатов партии «Слуга народа», министр посчитал расходы.

Берем самую низкую стоимость одноместного номера с трехразовым питанием — 4 тыс. грн. И мы знаем, что действо: тренинг, стратегическая сессия длится 7 дней. Итак, по самым скромным подсчетам, только проживание во время экспресс-обучения стоило 6 млн 440 тыс. грн, — отметил Омелян.

Он также сообщил, что Киевская школа экономики, преподаватели которой проводят тренинг, организовала это учебное мероприятие по контракту, а не на волонтерских началах. Заметил, что кофе-брейки обеспечивают тоже организаторы.

Пока неизвестно, за чей счет происходила транспортировка участников. Обычно это берут на себя организаторы. Как и оплату за выступление лекторов, их проживание и питание. В общем, бюджет этого мероприятия может колебаться от 10 до 20 млн грн, — подытожил Омелян.

Ранее «Ракурс» сообщал, как депутаты «Слуги народа» в Трускавце выбирают комитеты в Раде.