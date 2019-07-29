Партия «Слуга народа». Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n124909-obuchenie-deputatov-partiya-sluga-naroda-razmestila-izbrannikov-v-samom-dorogom-otele-truskavca.html

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Народные депутаты от партии «Слуга народа» 29 июля прибыли в Трускавец (Львовская область) для участия в недельном учебном курсе.

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Новоизбранных депутатов Верховной Рады разместили в самом дорогом отеле города — «Риксос». Стоимость проживания в номере отеля начинается от 3 тыс. 600 грн в сутки. Руководство партии не рассматривало вариант с проживанием в государственном пансионате. Об этом сообщает «Левый берег».

По словам главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, депутатов разместили в «Риксосе» потому, что была потребность в большом количестве номеров. Кроме того, не было времени на подготовку мероприятия. Разумков отказался называть общую стоимость обучения и пребывания в отеле. Политик сослался на то, что не отвечает за бухгалтерские затраты партии.

Как известно, 260 представителей «Слуги народа» в течение недели будут учиться государственному управлению, включающему в себя сферы безопасности, обороны, макроэкономику, инфраструктуру и налогообложение.

Напомним, новый состав Верховной Рады обновился на 80,4%. Таким образом 342 человека впервые стали народными депутатами. Больше всего «старых» политиков в парламент привели партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность».