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Партія «Слуга народу». Фото: Цензор.НЕТ

Навчання депутатів: партія «Слуга народу» розмістила обранців у найдорожчому готелі Трускавця (ФОТО, ВІДЕО)

29 лип 2019, 18:27
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Народні депутати від партії «Слуга народу» 29 липня прибули у Трускавець (Львівська область) для участі у тижневому навчальному курсі.

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Новообраних депутатів Верховної Ради розмістили у найдорожчому готелі міста — «Ріксос». Вартість проживання в номері готелю починається від 3 тис. 600 грн на добу. Керівництво партії не обрало варіант із проживанням у державному пансіонаті. Про це повідомляє «Лівий берег».

За словами глави партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова, депутатів розмістили в «Ріксосі» тому, що була потреба великій кількості номерів. Крім того, не було часу на підготовку заходу. Разумков відмовився називати загальну вартість навчання та перебування в готелі. Політик послався на те, що не відповідає за бухгалтерські витрати партії.

Як відомо, 260 представників «Слуги народу» впродовж тижня навчатимуться Державному управлінню, що включає в себе сфери безпеки, оборони, макроекономіку, інфраструктуру та оподаткування.

Фото з тренінгу. Фото: «Обозреватель»

Фото з тренінгу. Фото: «Обозреватель»

Нагадаємо, новий склад Верховної Ради оновився на 80,4%. Таким чином 342 особи вперше стали народними депутатами. Найбільше «старих» політиків до парламенту привели партії «Опозиційна платформа — За життя» та «Європейська солідарність».


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