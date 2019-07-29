Фальшивую валюту с оккупированного Донбасса сбывали в Киеве. Фото: Politeka.net

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Ракурс

Сбыт фальшивой иностранной валюты в Киеве был сегодня блокирован сотрудниками Службы безопасности Украины.

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В столице были задержаны диллеры из временно оккупированной территории Донбасса, в настоящее время проживающие в Киеве, которые пытались сбыть 300 тыс. фальшивых евро. Информация об этом опубликована на официальном сайте СБУ.

После проведения обысков на месте жительства участников преступной схемы сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 700 тыс. поддельной валюты. Номинал фальшивых купюр составил 500 евро.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 (об изготовлении, хранении, приобретении, перевозке, ввозе в Украину с целью сбыта или сбыте поддельных денег) Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Киевской области сотрудниками СБУ был заблокирован канал сбыта оружия, которое организовали сторонники ИГИЛ. Как установили правоохранители, злоумышленники пытались продать в Киевской области два пистолета и патроны к ним.