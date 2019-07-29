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Фальшиву валюту з окупованого Донбасу збували у Києві. Фото: Politeka.net

Фальшиву валюту з окупованого Донбасу збували у Києві (ФОТО)

29 лип 2019, 18:25
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Збут фальшивої іноземної валюти у Києві був сьогодні блокований співробітниками Служби безпеки України.

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У столиці були затримані дилери із тимчасово окупованої території Донбасу, на даний час проживаючі у Києві, які намагалися збути 300 тис. фальшивих євро. Інформація про це опублікована на офіційному сайті СБУ.

Після проведення обшуків на місці проживання учасників злочинної схеми співробітники правоохоронних органів виявили ще 700 тис. підробленої валюти. Номінал фальшивих купюр склав 500 євро.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 (про виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей) Кримінального Кодексу України.

Фальшиву валюту з окупованого Донбасу збували у Києві. Фото: СБУ

Фальшиву валюту з окупованого Донбасу збували у Києві. Фото: СБУ

Фальшиву валюту з окупованого Донбасу збували у Києві. Фото: СБУ

Нагадаємо, що раніше у Київській області співробітниками СБУ був заблокований канал збуту зброї, який організували прихильники ІГІЛ. Як встановили правоохоронці, зловмисники намагалися продати у Київській області два пістолети та набої до них.

Джерело: Ракурс


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