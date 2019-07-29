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"Міст Кличка": тріснула бічна скляна страховка. Скріншот з відео "Інформатор"

«Міст Кличка»: тріснула бічна скляна страховка (ВІДЕО)

29 лип 2019, 18:12
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На новому пішохідно-велосипедному мості, відкритому мером Києва Віталієм Кличком 25 травня під час святкування дня міста, тріснула бічна скляна страховка.

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Сьогодні на мості виявили, що тріснула одна з бічних скляних секцій, яка слугувала захистом і страховкою після поруччя. Про це повідомляє «Інформатор».

Про тріснуте скло стало відомо приблизно опівдні. Біля аварійної ділянки знаходилися працівники муніципальної охорони. Від коментарів вони відмовилися, пославшись на те, що нещодавно заступили на зміну.

Для відвідувачів міст, що тягнеться між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка», відкритий. Однак територія навколо тріснутої скляної секції обгороджена.

Як відомо, будівництво цього мосту та благоустрій території навколо нього коштували 400 млн грн. Його довжина складає 210 м, ширина — від 6 м до 14 м. Піший перехід зробили з бетону, заліза та скла. На мосту передбачені пішохідні та велосипедні доріжки, оглядові майданчики, освітлення. Встановлено й камери відеоспостереження.

Нагадаємо, що у Національному антикорупційному бюро почали розслідувати ймовірну розтрату коштів під час будівництва «мосту Кличка» між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка».


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