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"Мост Кличко": треснула боковая стеклянная страховка. Скриншот с видео "Информатор"

«Мост Кличко»: треснула боковая стеклянная страховка (ВИДЕО)

29 июл 2019, 18:12
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На новом пешеходно-велосипедном мосту, открытом мэром Киева Виталием Кличко 25 мая во время празднования дня города, треснула боковая стеклянная страховка.

Сегодня на мосту обнаружили, что треснула одна из боковых стеклянных секций, которая служила защитой и страховкой после перил. Об этом сообщает «Информатор».

О треснувшем стекле стало известно около полудня. У аварийного участка находились работники муниципальной охраны. От комментариев они отказались, сославшись на то, что недавно заступили на смену.

Для посетителей мост, который пролегает между парками «Крещатый» и «Владимирская горка», открыт. Однако территория вокруг треснувшей стеклянной секции огорожена.

Как известно, строительство этого моста и благоустройство территории вокруг него стоили 400 млн грн. Его длина составляет 210 м, ширина — от 6 м до 14 м. Пеший переход сделали из бетона, железа и стекла. На мосту предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки, освещение. Установлено и камеры видеонаблюдения.

Напомним, что в Национальном антикоррупционном бюро начали расследовать возможную растрату средств во время строительства «моста Кличко» между парками «Крещатый» и «Владимирская горка».


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