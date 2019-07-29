Потоп в Киеве. Фото: Alina Kondratenko в Facebook

https://racurs.ua/n124906-moschnyy-liven-zatopil-kiev-ulicy-ushli-pod-vodu-podtopleny-stancii-metro-foto-video.html

Ракурс

Тропический ливень 29 июля наделал бед в Киеве. После сильного дождя на улицах тут же образовались огромные лужи, в некоторых местах автомобильные дороги ушли под воду.

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Из-за масштабных осадков вода затопила тоннели на станции метро «Дорогожичи» и «Лукьяновская». В метрополитене работают аварийно-спасательные подразделения. Кроме того, сотрудники ГСЧС получают сообщения о поваленных непогодой деревьях. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Тем временем жители Киева делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями, на которых видно, что во многих районах города произошло подтопление дорог.

Напомним, 26 июля Ровно затопило после неожиданного обильного ливня с градом. Особенно от стихии пострадал центр города и район автовокзала. Ливень был настолько сильным, что размывал дорожное покрытие.