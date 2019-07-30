Депутаты «Слуги народа» в Трускавце выбирают комитеты в Раде. Фото: "Цензор.НЕТ"

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Обучение народных депутатов от партии «Слуга народа» продолжается в Трускавце. Депутаты не только получают ценные знания, но и решают, какой комитет в новом парламенте они выберут.

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По словам будущей депутата-мажоритарщицы Марии Мезенцевой, на интенсиве представителей «Слуги народа» ожидала и учеба, и нетворкинг. У нардепов появилась возможность не только обучиться, но и познакомиться друг с другом, а также разобраться, в какой комитет новой Верховной Рады они пойдут. Об этом нардеп Мезенцева рассказала корреспонденту телеканала «112 Украина».

Как отметила Мезенцева, она в данный момент еще выбирает между двумя комитетами — иностранных дел и евроинтеграции. Такой выбор она объяснила образованием в сфере городского управления и иностранных дел, а также предыдущей деятельностью, связанной с безвизом, Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и преодолением черного пиара против Украины в странах мира.

Как мажоритарщик от харьковского одномандатного округа № 138, Мезенцева понимает, что нужно делать в этом районе, так как во время избирательной кампании нарабатывала карту действий совместно с избирателями.

По словам Мезенцевой, сегодня в Трускавце нардепов на протяжении целого дня обучал Алексей Гончарук — заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам, который также является одним из претендентов на пост премьер-министра Украины.

Напомним, что вчера, 29 июля, депутаты от «Слуги народа» прибыли в Трускавец для участия в учебном курсе, который продлится неделю. Для обучения они разместились в самом дорогом отеле в городе.