НАБУ задержало экс-заместителя главы Одесской полиции, который скрывался от следствия. Фото: Громадське телебачення

https://racurs.ua/n124953-nabu-zaderjalo-eks-zamestitelya-glavy-odesskoy-policii-kotoryy-skryvalsya-ot-sledstviya-foto.html

Ракурс

Бывшего первого заместителя начальника Нацполиции в Одесской области Константина Гейко задержали сегодня по подозрению в совершении действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

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Экс-начальника одесской полиции Дмитрия Головина задержали ранее. Детективы НАБУ 25 июля разоблачили Головина, Гейко и двух руководителей частных компаний, подозреваемых в причастности к незаконному завладению большой партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Всем фигурантам уже сообщили о подозрении. Отметим, что Гейко какое-то время скрывался от следствия.

Свое расследование следователи начали летом прошлого года. Тогда было установлено, что фигуранты незаконно завладели вещественными доказательствами на сумму 50 млн грн. После этого они выпустили партию табачной продукции в незаконных оборот.

Как ранее сообщал «Ракурс», в НАБУ раскрыли детали возможных незаконных действий Головина.