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НАБУ задержало экс-заместителя главы Одесской полиции, который скрывался от следствия. Фото: Громадське телебачення

НАБУ задержало экс-заместителя главы Одесской полиции, который скрывался от следствия (ФОТО)

30 июл 2019, 17:45
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Бывшего первого заместителя начальника Нацполиции в Одесской области Константина Гейко задержали сегодня по подозрению в совершении действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

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Экс-начальника одесской полиции Дмитрия Головина задержали ранее. Детективы НАБУ 25 июля разоблачили Головина, Гейко и двух руководителей частных компаний, подозреваемых в причастности к незаконному завладению большой партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Заместителя Головина задержало НАБУ, он скрывался от следствия. Фото: НАБУ

Всем фигурантам уже сообщили о подозрении. Отметим, что Гейко какое-то время скрывался от следствия.

Заместителя Головина задержало НАБУ, он скрывался от следствия. Фото: НАБУ

Свое расследование следователи начали летом прошлого года. Тогда было установлено, что фигуранты незаконно завладели вещественными доказательствами на сумму 50 млн грн. После этого они выпустили партию табачной продукции в незаконных оборот.

Как ранее сообщал «Ракурс», в НАБУ раскрыли детали возможных незаконных действий Головина.

Источник: Ракурс


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