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НАБУ затримало екс-заступника голови Одеської поліції, який переховувався від слідства. Фото: Громадське телебачення

НАБУ затримало екс-заступника голови Одеської поліції, який переховувався від слідства (ФОТО)

30 лип 2019, 17:45
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Колишнього першого заступника начальника Нацполіції в Одеській області Костянтина Гейка затримали сьогодні за підозрою у скоєнні дій, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

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Екс-начальника одеської поліції Дмитра Головіна затримали раніше. Детективи НАБУ 25 липня викрили Головіна, Гейка та двох керівників приватних компаній, яких підозрюють у причетності до незаконного заволодіння великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Заступника Головіна затримало НАБУ, він переховувався від слідства. Фото: НАБУ

Усім фігурантам вже повідомили про підозру. Зазначимо, що Гейко якийсь час переховувався від слідства.

Заступника Головіна затримало НАБУ, він переховувався від слідства. Фото: НАБУ

Своє розслідування слідчі почали влітку минулого року. Тоді було встановлено, що фігуранти незаконно заволоділи речовими доказами на суму 50 млн грн. Після цього вони випустили партію тютюнової продукції в незаконних обіг.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у НАБУ розкрили деталі ймовірних незаконних дій Головіна.

Джерело: Ракурс


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