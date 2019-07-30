НАБУ затримало екс-заступника голови Одеської поліції, який переховувався від слідства. Фото: Громадське телебачення

https://racurs.ua/ua/n124953-nabu-zatrymalo-eks-zamisnyka-golovy-odeskoyi-policiyi-yakyy-perehovuvavsya-vid-slidstva-foto.html

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Колишнього першого заступника начальника Нацполіції в Одеській області Костянтина Гейка затримали сьогодні за підозрою у скоєнні дій, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

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Екс-начальника одеської поліції Дмитра Головіна затримали раніше. Детективи НАБУ 25 липня викрили Головіна, Гейка та двох керівників приватних компаній, яких підозрюють у причетності до незаконного заволодіння великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Усім фігурантам вже повідомили про підозру. Зазначимо, що Гейко якийсь час переховувався від слідства.

Своє розслідування слідчі почали влітку минулого року. Тоді було встановлено, що фігуранти незаконно заволоділи речовими доказами на суму 50 млн грн. Після цього вони випустили партію тютюнової продукції в незаконних обіг.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у НАБУ розкрили деталі ймовірних незаконних дій Головіна.