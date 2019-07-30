У Києві кандидатів у нардепи закидали яйцями і облили водою. Фото: "Інформатор"

https://racurs.ua/ua/n124952-pres-konferenciu-kandydativ-u-deputaty-zirvaly-aktyvisty-ruhu-tradyciya-i-poryadok.html

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Активісти громадської організації «Традиція і порядок» зірвали прес-конференцію кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі № 50, до якого відносяться міста Покровськ, Добропілля, Мирноград, а також Добропільський район Донецької області.

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Сьогодні, 30 липня, у приміщенні інформаційного агентства «Укрінформ» у Києві проходила конференція кандидатів у депутати Сергія Кошукова від «Європейської Солідарності» і самовисуванця Андрія Аксьонова в ОВК № 50. У певний момент до будівлі увірвалися 10 осіб, на яких були футболки руху «Традиція і порядок». Про це повідомив кореспондент «Інтерфакс-Україна».

Групою осіб був розгромлений прес-центр, розбите скло і зламані двері. Окрім того, активісти почали кидати яйця в кандидатів у депутати і обливати водою присутніх на прес-конференції, попутно вигукуючи «Геть сепаратиста Аксьонова». Очевидці викликали правоохоронців, однак через 15 хвилин на місці події вони не з’явилися.

До того, як прес-конференція була перервана, Кошуков встиг повідомити про вкрадені у нього 500 голосів під час позачергових парламентських виборів.

Нагадаємо, що одномандатний виборчий округ № 50 у Донецькій області припинив свою роботу у зв’язку з акцією протесту через перерахунок голосів. На місце події був направлений спецназ для охорони і забезпечення порядку.