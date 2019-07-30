В Киеве кандидатов в нардепы забросали яйцами и облили водой. Фото: "Информатор"

https://racurs.ua/n124952-press-konferenciu-kandidatov-v-deputaty-sorvali-aktivisty-dvijeniya-tradiciya-i-poryadok-video.html

Ракурс

Активисты общественной организации «Традиция и порядок» сорвали пресс-конференцию кандидатов в депутаты в одномандатном избирательном округе № 50, к которому относятся города Покровск, Доброполье, Мирноград, а также Добропольский район Донецкой области.

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Сегодня, 30 июля, в помещении информационного агентства «Укринформ» в Киеве проходила конференция кандидатов в депутаты Сергея Кошукова от «Европейской Солидарности» и самовыдвиженца Андрея Аксенова в ОИК № 50. В определенный момент в здание ворвались 10 человек, на которых были футболки движения «Традиция и порядок». Об этом сообщил корреспондент «Интерфакс-Украина».

Группой человек был разгромлен пресс-центр, разбито стекло и сломана дверь. Кроме того, активисты начали бросать яйца в кандидатов в депутаты и обливать водой присутствующих на пресс-конференции, попутно выкрикивая «вон сепаратиста Аксенова». Очевидцы вызвали правоохранителей, однако через 15 минут на месте происшествия они не появились.

До того, как пресс-конференция была прервана, Кошуков успел сообщить об украденных у него 500 голосов во время внеочередных парламентских выборов.

Напомним, что одномандатный избирательный округ № 50 в Донецкой области прекратил свою работу в связи с протестной акцией из-за пересчета голосов. На место события был направлен спецназ для охраны и обеспечения порядка.