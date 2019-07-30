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Ракурс
Депутати «Слуги народу» у Трускавці обирають комітети в Раді. Фото: "Цензор.НЕТ"

Депутати «Слуги народу» у Трускавці обирають комітети в Раді (ВІДЕО)

30 лип 2019, 17:55
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Навчання народних депутатів від партії «Слуга народу» триває у Трускавці. Депутати не тільки отримують цінні знання, але і вирішують, який комітет в новому парламенті вони оберуть.

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За словами майбутньої депутата-мажорітарниці Марії Мезенцевої, на інтенсиві представників «Слуги народу» очікувало і навчання, і нетворкінг. У нардепів з’явилася можливість не тільки навчитися, але і познайомитися один з одним, а також розібратися, у який комітет нової Верховної Ради вони підуть. Про це нардеп Мезенцева розповіла кореспонденту телеканалу «112 Україна».

Як зазначила Мезенцева, вона на даний момент ще обирає між двома комітетами — закордонних справ і євроінтеграції. Такий вибір вона пояснила освітою у сфері міського управління та закордонних справ, а також попередньою діяльністю, пов’язаною із безвізом, Угодою про асоціацію із Євросоюзом і подоланням чорного піару проти України у країнах світу.

Як мажоритарник від харківського одномандатного округу № 138, Мезенцева розуміє, що потрібно робити у цьому районі, так як під час виборчої кампанії напрацьовувала карту дій спільно із виборцями.

За словами Мезенцевої, сьогодні в Трускавці нардепів протягом цілого дня навчав Олексій Гончарук — заступник голови Офісу президента з економічних питань, який також є одним із претендентів на пост прем'єр-міністра України.

Нагадаємо, що вчора, 29 липня, депутати від «Слуги народу» прибули до Трускавця для участі у навчальному курсі, який триватиме тиждень. Для навчання вони розмістилися у найдорожчому готелі міста.


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