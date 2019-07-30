Скандал з ОАСК: головний суддя Вовк прокоментував вручення йому підозри. Фото: ОАСК

https://racurs.ua/ua/n124966-skandal-z-oask-golovnyy-suddya-vovk-prokomentuvav-vruchennya-yomu-pidozry.html

Ракурс

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк прокоментував вручення йому підозри та повістку на допит. За його словами, про повістку він дізнався через допис речниці генерального прокурора України Лариси Сарган у Facebook.

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Сам виклик до Генпрокуратури Вовк назвав перемогою піару над здоровим глуздом та законом. Суддя також зазначив, що не боїться вручення підозри. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Вовк наголосив, що скандальна ситуація була штучно створена директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником та прокурором Сергієм Горбатюком. Саму справу суддя назвав юридично безперспективною та вигаданою.

Зазначимо, що сьогодні Вовка та ще трьох суддів викликали до Генпрокуратури для вручення підозри та проведення допиту у якості підозрюваних. Зустріч запланована на 2 серпня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва підозрюють у організації винесення завідомо неправосудних судових рішень, хабарництві і втручанні у діяльність судових органів.