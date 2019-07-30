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Голову Окружного адмінсуду Києва викликали в Генпрокуратуру для вручення підозри. Фото: 5 канал

Голову Окружного адмінсуду Києва викликали в Генпрокуратуру для вручення підозри (ДОКУМЕНТ)

30 лип 2019, 20:45
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Голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка викликали до Генеральної прокуратури для вручення підозри та допиту у якості підозрюваного. Процедуру призначили на 2 серпня 14.00.

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Також на допит викликані судді: Ігор Погрібніченко, Євгеній Аблов та Іван Шепітко. Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Голову Окружного адмінсуду Києва викликали в Генпрокуратуру для вручення підозри. Фото: facebook

Зазначимо, що допити пройдуть у рамках кримінального провадження, яке було відкрито за ст. 366 (службове підроблення), ст. 365 (перевищення влади), ст. 340 (незаконне перешкоджання протестам), ст. 375 (постановлення неправосудного вироку), ст. 364 (зловживання владою), ст. 367 (службова недбалість), ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ст. 368 (одержання хабара), ст. 369 (давання хабара), ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», підозри суддям Окружного адмінсуду Києва поступили на підпис лише 29 липня.

Джерело: Ракурс


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Голову Окружного адмінсуду Києва викликали в Генпрокуратуру для вручення підозри (ДОКУМЕНТ)

До Генпрокуратури викликали голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка для вручення підозри та допиту у якості підозрюваного. Кримінальне провадження відкрито по низці статей

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