Голову Окружного адмінсуду Києва викликали в Генпрокуратуру для вручення підозри. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n124962-golovu-okrujnogo-adminsudu-kyieva-vyklykaly-v-genprokuraturu-dlya-vruchennya-pidozry-dokument.html

Ракурс

Голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка викликали до Генеральної прокуратури для вручення підозри та допиту у якості підозрюваного. Процедуру призначили на 2 серпня 14.00.

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Також на допит викликані судді: Ігор Погрібніченко, Євгеній Аблов та Іван Шепітко. Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Зазначимо, що допити пройдуть у рамках кримінального провадження, яке було відкрито за ст. 366 (службове підроблення), ст. 365 (перевищення влади), ст. 340 (незаконне перешкоджання протестам), ст. 375 (постановлення неправосудного вироку), ст. 364 (зловживання владою), ст. 367 (службова недбалість), ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ст. 368 (одержання хабара), ст. 369 (давання хабара), ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», підозри суддям Окружного адмінсуду Києва поступили на підпис лише 29 липня.