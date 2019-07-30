Головні новини 30 липня: Хода гідності на День Незалежності та арешт російського танкера. Фото: 112 Украина

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День Незалежності України відсвяткують у Києві Ходою гідності. Цим заходом замінять традиційний військовий парад. Хрещатиком пройдуться представники різних військових підрозділів Збройних сил України та силових структур. До ходи також зможуть приєднатися ветерани АТО. Очікується, що у заході візьмуть участь медики, учителі, спортсмени, дипломати та волонтери.

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Приморський райсуд міста Одеса наклав арешт на російський танкер NEYMA, який восени минулого року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці. Згідно з ухвалою суду, дії військових прокурорів та слідчих Служби безпеки України (СБУ) під час обшуків та затримання судна 25 липня були законними.

Колишнього першого заступника начальника Нацполіції в Одеській області Костянтина Гейка затримали сьогодні за підозрою у привласненні майна в особливо великих розмірах. Екс-начальника одеської поліції Дмитра Головіна затримали раніше. Фігурантам вже повідомили про підозру.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про покращення доступу до електронних послуг. Головною метою указу є забезпечення прозорості роботи держреєстрів. Документ допоможе у запровадженні електронних державних послуг для громадян та бізнесу. У першу чергу проведуть повний аудит роботи державних реєстрів.

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у приміщеннях аеропортів «Київ» («Жуляни») та «Запоріжжя», а також запорізької митниці Державної фіскальної служби України. Обшуки проводять у межах кримінального провадження про зловживання службовим становищем стосовно посадовців київської міської митниці. Їх підозрюють у тому, що вони пропустили через митний контроль літак без здійснення належної перевірки.