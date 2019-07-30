Зеленський підписав указ про розвиток електронних послуг. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n124927-zelenskyy-pidpysav-ukaz-pro-rozvytok-elektronnyh-poslug.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким буде покращено доступ до електронних послуг. Головною його метою є забезпечення прозорості роботи держреєстрів.

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Документ дозволить розвивати сучасні засоби електронної ідентифікації, а також допоможе запровадити електронні державні послуги, пріоритетні для українських громадян і бізнесу. Про це сьогодні, 30 липня, повідомляється на офіційному сайті президента.

У першу чергу буде проведено повний аудит роботи державних реєстрів, яких на сьогоднішній день у нашій країні налічується понад 350. За словами радника президента Михайла Федорова, саме внаслідок їхньої неефективної та непрозорої роботи виникає рейдерство і корупція в Україні.

Також, згідно з підписаним указом, заплановано введення єдиного веб-порталу електронних послуг. За його допомогою українські громадяни зможуть у своєму електронному кабінеті отримати всю необхідну інформацію у держреєстрах і скористатися пріоритетними електронними послугами. Першочергово будуть реалізовані електронні послуги, що пов’язані з народженням дитини (проект «еМалятко»), реєстрацією місця проживання, реєстрацією громадянина у якості платника податків та інші.

У той же час стартує робота над проведенням електронних виборів в Україні, а також електронного перепису населення нашої країни.

Крім того, ключовим завданням є прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру. На даний момент в ньому містяться дані лише про 14 млн громадян.

Нагадаємо, що 22 липня президент Зеленський підписав указ «Про заходи з протидії рейдерству», згідно з яким рейдерів позбавлять можливості відбирати нерухомість і знищувати бізнес. Крім того, передбачається внесення змін до програмного забезпечення державних реєстрів, що також вплине на зменшення рейдерства.